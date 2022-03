Hanoi (VNA) – L’Union européenne (UE) accorde au Vietnam un quota d’exportation de 80.000 tonnes de riz par an avec un taux d’imposition de 0 %, ouvrant une grande opportunité pour les exportateurs vietnamiens.

Photo d'illustration : Baodautu

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), le prix du riz vietnamien exporté vers l’UE a augmenté de 10 à 20 USD/tonne. Selon l’agence statistique européenne, parmi les fournisseurs de l’UE, c’est le prix du riz vietnamien qui a le plus augmenté, de plus de 20 %.Dans le cadre de l’engagement pris dans l’EVFTA, l’UE accorde au Vietnam un quota d’exportation de 80.000 tonnes par an avec un taux d’imposition de 0 % et une libéralisation totale en termes de brisures.Cet engagement ouvre des possibilités pour le riz vietnamien d’avoir un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents sur ce marché.En 2021, le Vietnam a exporté 60.000 tonnes vers l’UE pour une valeur de 41 millions d’USD, en hausse de près de 1 % en volume, et de plus de 20% en valeur par rapport à 2020.Certaines variétés spéciales vietnamiennes telles que ST24, ST25 ont été exportées pour la première fois vers ce marché. C’est une gamme de riz parfumé que le Vietnam cherche à développer.Afin d’augmenter la valeur du riz exporté, les entreprises investissent non seulement dans le réseau d’entrepôts et d’usines modernes, mais s’associent également à des localités pour développer des zones de riziculture de haute qualité, spécialisées dans l’exportation vers les Etats-Unis et l’Europe.Le fait que le riz vietnamien maintienne sa position en termes de riz haut de gamme sur le marché international a favorisé la prospérité des exportations nationales de riz avec 314 millions d’USD de chiffre d’affaires d’export en janvier-février, en augmentation de plus de 36% en volume et de 19,6% en valeur sur un an."Outre les avantages de l’accord EVFTA, nous devons également améliorer la qualité du riz vietnamien et changer notre approche du marché afin de gagner davantage de parts de marché", a commenté le directeur adjoint de l’ l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, Trân Thanh Hai.Poursuivre la stratégie d’augmenter la valeur est la priorité de la filière dans les temps à venir, afin de maintenir l’avantage qualitatif du riz vietnamien sur le marché international. – CPV/VNA