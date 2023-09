Photo: sggp.org.vn



Hanoï (VNA) – Ces derniers temps, de nombreuses grandes entreprises étrangères telles que Boeing, Walmart et Central Retail, sont venues au Vietnam à la recherche d'opportunités d'investissement et de coopération. Depuis début septembre, un millier d'entreprises de 28 pays et territoires sont arrivées au Vietnam pour explorer les opportunités d'investissement.



Avaneesh Gupta, un responsable chez Walmart - premier groupe mondial de la grande distribution - a déclaré que les produits vietnamiens étaient de plus en plus appréciés à travers le monde.



Lionel Adenot, directeur du groupe Decathlon Vietnam, présent à Ho Chi Minh-Ville début septembre, a déclaré que l'entreprise augmentait son offre de produits textiles et de vêtements, avec une quantité illimitée.



L'agriculture constitue un domaine très attractif pour nombre d’investisseurs étrangers. Par exemple, le groupe Central Retail a fourni des instructions techniques et des méthodes de culture de cantaloups conformes aux normes biologiques à la société agricole vietnamienne Danny Green. Cette dernière a construit et exploite actuellement une ferme de cantaloups biologiques de 120 hectares dans la province de Binh Thuan (Centre), non seulement au service du marché vietnamien mais également des exportations vers le Japon, la République de Corée et Singapour.



Selon les experts, les entreprises étrangères sont désormais prêtes à collaborer avec les entreprises vietnamiennes pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement.



En plus de la recherche de fournisseurs, des centaines d'entreprises sud-coréennes, américaines et européennes souhaitent investir directement au Vietnam.



Jean Jacques Bouflet, vice-président chargé de la politique de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), a déclaré que grâce à sa situation géographique stratégique, son économie stable, sa main-d'œuvre jeune et ses politiques raisonnables, le Vietnam était considéré comme une destination de plus en plus importante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Depuis la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) en 2019, 2.250 projets d'entreprises européennes ont lancés dans le pays, représentant un investissement total de 26 milliards de dollars.



De grandes entreprises américaines telles que Apple, Qualcomm, Nike, Morgan Stanley, Intel, GE, ACORN International, General Dynamics et Google, cherchent également des opportunités d'investissement au Vietnam. Récemment, le groupe Boeing est venu à Ho Chi Minh-Ville pour sonder les opportunités.



Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des huit premiers mois de cette année, les investissements étrangers au Vietnam ont atteint 18,15 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,2% en rythme annuel. Cela montre que les investisseurs étrangers apprécient grandement le climat d'investissement au Vietnam et les opportunités qu'offre le pays. - VNA