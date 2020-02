Hanoi (VNA) – Dès les premiers jours de travail après les vacances du Têt (Nouvel An lunaire) 2020, les activités de production dans de nombreuses entreprises du pays sont animées. Cela promet une bonne année pour les entreprises.

Photo d'illustration: baoquangninh



Mme Cân Thi Thu Ha, directeur de la SARL du commerce et des services Thang Nho (construction et ameublement), a partagé : «Début janvier, nous avons reçu de grosses commandes. Dès le 4e jour du 1er mois lunaire, nous avons dû démarrer nos chaînes de production pour les réaliser à temps».

Le soir du dernier jour de l’année lunaire 2019, dans le port de Tân Cang - Cat Lai à Hô Chi Minh-Ville, le porte-conteneur WANHAI 231 a chargé des dizaines de tonnes de marchandises - notamment textile-habillement et produits agricoles - de 140 entreprises de la ville à destination des ports de Malaisie, du Japon, de Taïwan (Chine) et de Hong Kong (Chine).

Selon un représentant de la SARL d’investissement et de construction Nam Duong, après les vacances du Têt, cette unité ont dû commencer ses activités de production pour répondre aux commandes signées début janvier.

«Notre société a décroché plusieurs grosses commandes début janvier, ce qui nous permettra de parvenir à une croissance stable de nos activités de production en 2020», a annoncé Nguyen Anh Dung, directeur de la SARL de production et des services Anh Duc.

Cependant, selon lui, les défis demeurent, dont l'ajustement par le gouvernement du salaire minimal depuis le 1er janvier 2020, qui entraînera une hausse des frais concernant les salaires et l’assurance sociale, et la demande croissante de réduction des prix de vente par les importateurs.

«Continuer de participer aux programmes de promotion commerciale dans le pays et à l’étranger, et à l’édification d’un système de vente et de paiement en ligne devrait être nos priorités ces prochains mois», a souligné M. Dung. – CPV/VNA