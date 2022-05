Photo d'illustration : VNA

Hanoi (VNA) - Les exportations de chaussures au cours des 4 premiers mois de 2022 sont estimées à 7,3 milliards d’USD, en hausse de 12,2% en un an.Les exportations vietnamiennes de chaussures au cours des 4 premiers mois de 2022 sont estimées à 7,3 milliards d’USD ( 12,2% en un an). Le chiffre d'affaires à l'export vers un certain nombre de marchés a fortement augmenté à l'image des États-Unis, de la France, de l'Italie, de la Suède…Au premier trimestre, les exportations de chaussures ont atteint 5,288 milliards d’USD ( 10,1%). Selon les experts, il s'agit d'une croissance élevée dans le contexte où la pandémie de Covid-19 est encore compliquée dans le pays et sur de nombreux marchés à l'export.Selon des données de l'Association portugaise du cuir et de la chaussure (APICAPS) publiées dans The World Footwear 2021 Yearbook, le Vietnam représentait cette année-là 10% des parts de marché des exportations de chaussures, se classant au deuxième rang mondial.Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le secteur a fait bon usage des privilèges tarifaires des accords de libre-échange de nouvelle génération (en particulier CPTPP - accord de partenariat transpacifique global et progressiste et EVFTA - accord de libre-échange UE - Vietnam) pour stimuler les exportations.En règle générale, la chaussure a un taux assez élevé d'utilisation de C/O dans le cadre des ALE en 2021, représentant 95,92 % avec un chiffre d'affaires à l'exportation vers les marchés qui ont signé des ALE avec le Vietnam.Les critères d'origine pour les chaussures dans les ALE sont considérés comme adaptés à la réactivité des entreprises vietnamiennes. Par conséquent, ce produit affiche toujours un chiffre d'affaires élevé à l'exportation C/O et un taux d'utilisation préférentielle C/O élevé lors de l'exportation vers des marchés ayant les ALE.Par conséquent, l'objectif de 2022 de 23-25 milliards d’USD d'exportations soit une hausse de 10-15 % en rythme annuel s'avère réalisable.Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Binh Duong, Long An, Tien Giang..., des provinces où se concentrent de nombreuses grandes entreprises de la chaussure, représentent à elles seules près de 70% de la production et du chiffre d'affaires à l'exportation de la filière.Selon les fabricants de chaussures, les commandes de cette année sont abondantes. Certaines entreprises ont même leur carnet de commandes rempli jusqu'à la fin de l'année.-CPV/VNA