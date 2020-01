La rue des lettrés attirent de nombreux visiteurs durant le Tet. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l’ambiance festive pour accueillir le Printemps et le Têt du Rat 2020, de nombreuses activités réjouissantes se déroulent dans les rues et au centre-ville de la mégapole du Sud.

Un lieu attirant de nombreux visiteurs durant le Têt traditionnel c’est la fête "Têt Viet" à la Maison culturelle des jeunes, au 1er arrondissement. Au cours de ces 13 dernières années, ce lieu devient une destination à ne pas manquer pour les gens qui adorent les activités durant le Têt.

Un espace culturel du Têt, des traits typiques des villages de métiers traditionnels et des fleurs d’abricotiers jaunes de ce lieu attirent des gens à y venir prendre des photos, acheter des produits vendus dans un marché forain, et demander des calligraphes et des sentences parallèles auprès des Ong do (lettrés).

Au Palais culturel des travailleurs, toujours au 1er arrondissement, il y a la rue des "Ong do au Printemps de l’année du Rat avec une cinquantaine de stands d’écriture des calligraphes, des articles de souvenir,...

A chaque retour du printemps, le Parc culturel Dam Sen au 11e arrondissement devient une destination de prédilection des visiteurs avec des activités attrayantes du 24 janvier au 2 février : feux d’artifice, spectacles comiques, marché traditionnel en plein air, carnaval avec des mannequins venus de la Russie, de l’Ukraine.

Pour les amoureux des livres, la rue des livres Nguyen Van Binh à Ho Chi Minh-Ville est un rendez-vous incontournable. A ce lieu, à côté de l’achat des livres intéressants au prix promotionnel, les lecteurs peuvent assister aux échanges avec les auteurs, demander des calligraphes…

Enfin, les habitants de la mégapole du Sud peuvent fréquenter des théâtres pour voire des pièces intéressantes au début de l’année du Rat.-VNA