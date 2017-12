Hanoi, 27 décembre (VNA) - Ces dernières années, Hoi An est devenu l’un des grands lieux d’évènements et d’échanges culturels internationaux à l'échelle nationale. Afin d’attirer plus de touristes domestiques et internationaux, la ville organise du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018 le programme "Saluer le Nouvel An 2018".



Hoi An est l’une des destinations des plus abordables dans le monde. Source: voyagevietnampascher



De nombreuses activités intéressantes sont prévues dans le cadre de ce programme: spectacles d'arts populaires et services culinaires tous les soirs, exposition photographique "Tourisme de Quang Nam en 2017" avec de nombreuses photos de photographes professionnels et amateurs, festival "Danse du printemps" avec des troupes d`écoles secondaires de la ville, tirages au sort, Flashmob,…Le soir du 31 décembre se tiendront l’évènement "Nuit de l`ancienne ville de Hoi An" et le programme de distinction des voyagistes ayant amené le plus grand nombre de visiteurs à Hoi An en 2017.Le programme "Saluer le Nouvel An 2018" sera certainement un moment mémorable pour tous les visiteurs qui choisiront de passer la fin de l`année 2017 dans cette jolie ville du bord de la rivière Hoai.A noter qu’à 9h le 1er janvier 2018, au pont-pagode japonais (Chùa Cầu), aura lieu le programme d’accueil de la première délégation de touristes de l`année 2018. - CPV/VNA