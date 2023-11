Séminaire entre de jeunes officiers de l'Armée populaire vietnamienne et du ministère cubain des Forces armées révolutionnaires. Photo: qdnd.vn Séminaire entre de jeunes officiers de l'Armée populaire vietnamienne et du ministère cubain des Forces armées révolutionnaires. Photo: qdnd.vn

Hanoi (VNA) – De jeunes officiers de l'Armée populaire vietnamienne (APV) et du ministère cubain des Forces armées révolutionnaires se sont réunis, le 28 novembre lors d'un séminaire à Hanoi, pour renforcer la solidarité loyale entre les deux pays et leurs armées.S'exprimant lors de l'événement, le colonel Tran Viet Nang, chef du Département de la jeunesse de l'APV, a déclaré que l'activité visait à vulgariser les traditions et les relations entre les armées et les peuples des deux pays, tout en nourrissant les idéaux révolutionnaires et en favorisant l'esprit de dévouement chez les jeunes générations.Les deux parties se sont informées de la situation générale des deux pays et de leurs armées. Elles ont discuté des mesures visant à renforcer davantage les relations bilatérales privilégiées.La partie vietnamienne a affirmé que les jeunes officiers de l'APV seront toujours aux côtés du peuple cubain et des camarades du ministère cubain des Forces armées révolutionnaires.A cette occasion, Tran Viet Nang a proposé que les deux parties renforcent leur lutte contre tous les complots de sabotage et les tactiques des forces hostiles visant à diviser la solidarité entre les deux pays et leurs armées. Il a également suggéré d'accroître les échanges et d'améliorer les compétences professionnelles des jeunes officiers, en mettant d'abord l'accent sur le domaine médical.Lors de son séjour au Vietnam du 23 novembre au 3 décembre, la délégation cubaine a rendu hommage au président Hô Chi Minh dans son mausolée, visité le palais présidentiel et le musée Hô Chi Minh à Hanoi. Ils ont également assisté à une réunion organisée par le Département politique général de l’APV et à des échanges avec certaines écoles militaires. -VNA