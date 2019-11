Hanoi, 20 novembre (VNA) - Les pays du Bassin du Mékong (Cambodge, Laos, Thaïlande et Vietnam) devraient faire face à de graves sécheresses qui affectent les cultures et la production agricole d'ici à janvier 2020.

Les experts de la Commission du fleuve Mékong (MRC) ont lancé cet avertissement le 19 novembre, alors que le Mékong était à son plus bas niveau des six dernières décennies, soulignant que la Thaïlande et le Cambodge étaient plus touchés que le Laos et le Vietnam.

Le centre de gestion de la sécheresse et des inondations à Phnom Penh a averti que le risque de sécheresse pourrait se prolonger tandis que les habitants locaux pourraient manquer d'eau pour une utilisation quotidienne. La situation devrait se détériorer de décembre à début janvier, lorsque les précipitations sont au plus bas.

Fondée en 1995, la Commission du fleuve Mékong est une organisation intergouvernementale travaillant directement avec les gouvernements du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam à la gestion commune des ressources en eau et au développement durable du fleuve Mékong.-VNA