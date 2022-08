Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère des Transports, le projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud devra être soumis au Bureau politique en septembre prochain. A côté de ce projet, le lancement des recherches sur les lignes de chemin de fer Phan Rang - Thap Cham, Bien Hoa - Vung Tau et Thu Thiem - Long Thanh promet des changements positifs au secteur vietnamien des chemins de fer.



La ligne ferroviaire Bien Hoa (province de Dong Nai, Sud) – Vung Tau (province de Ba Ria-Vung Tau, Sud) nécessite un investissement d’environ 50.822 milliards de dongs. Celle reliant Thu Thiem (ville de Thu Duc, Ho Chi Minh-Ville) à l’aéroport de Long Thanh (province de Dong Nai), elle, exige un investissement d’environ 40.566 milliards de dongs.



Récemment, le ministère des Transports a demandé aux organes compétents de terminer rapidement le rapport d'étude de préfaisabilité du projet ferroviaire Ho Chi Minh-Ville - Can Tho. La consultation des localités et des unités concernées doit être achevée au troisième trimestre 2022. Il faut s'efforcer d'achever la préparation de l’investissement avant 2025 et de déployer l’investissement avant 2030.

Photo d'illustration: VNA





La ligne ferroviaire Ho Chi Minh Ville - Can Tho, qui reliera la gare d’An Binh (Binh Duong) à la gare de Cai Rang (Can Tho), fera 174 km de long. Elle devra traverser six localités : Binh Duong, Ho Chi Minh-Ville, Long An, Tien Giang, Vinh Long et Can Tho. L'investissement total proposé en juin 2022 est d'environ 170.000 milliards de dongs, soit l’équivalent de 7 milliards de dollars. Elle permettra de ramener le temps de trajet entre Ho Chi Minh-Ville et Can Tho à 75-80 minutes, au lieu de 3 à 4 heures par la route comme actuellement.-VNA