Hanoï (VNA) – Le Canada est un débouché plein de potentiels pour les exportations vietnamiennes de thons avec 14 millions de dollars enregistrés au premier trimestre 2022, soit une hausse de 70% en glissement annuel.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le Canada est le deuxième importateur de thons vietnamiens au monde et le premier parmi les pays membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), représentant près de 5% des exportations nationales de ce produit.

De son côté, le Vietnam a été le deuxième exportateur de thons au Canada, juste derrière la Thaïlande, représentant 12% des importations canadiennes en 2021. Pour le segment de thon congelé, le Vietnam est actuellement le premier fournisseur sur ce marché.

Les exportations vietnamiennes de thons bénéficient de privilèges fiscaux grâce au CPTPP. En outre, le marché canadien, sans quota d’importation et avec une demande croissante de produits aquatiques, offre de belles opportunités.

Ainsi, les exportations vietnamiennes de thons vers le Canada devraient accroître dans l’avenir, selon la VASEP.

Au premier trimestre, les exportations vietnamiennes de thon ont atteint plus de 259 millions de dollars, en hausse de 72% en glissement annuel, un record depuis cinq ans. -VNA