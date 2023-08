De nombreuses localités de Thaïlande ont été frappées par de fortes pluies qui ont provoqué des glissements de terrain et endommagé plusieurs routes. Photo: bangkokpost.com

Bangkok, 9 août (VNA) – De nombreuses localités de Thaïlande ont été frappées par de fortes pluies qui ont provoqué des glissements de terrain et endommagé plusieurs routes.De fortes averses ont provoqué des glissements de terrain et des crues soudaines, endommageant les routes de Nan et Mae Hong Son au Nord et de Tak et Kanchanaburi à l'Ouest.Des pluies continues ont frappé les districts de Pua et Bo Kluea dans la province de Nan, les pentes des montagnes étant incapables d'absorber l'eau de pluie, entraînant trois glissements de terrain le long de la route 1.256 et quatre le long de la route 1.081, bloquant la circulation.De fortes pluies ont inondé la route principale reliant Myawaddy au canton de Hpa-An dans l'État de Karen au Myanmar. Les ménages de Myawaddy ont également été inondés et la circulation et les transports ont été suspendus.Le 8 août, un affaissement s'est produit sur la route 105 dans le district de Tha Song Yang de la province de Tak, provoquant une fissure de 5 m de profondeur et de 60 m de long le long de la route, qui a interrompu la circulation.Les prévisions du département météorologique thaïlandais du 8 au 11 août indiquaient qu'une mousson modérée du Sud se trouverait sur la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande.Dans le même temps, un creux dépressionnaire couvrira le sud de la Chine et le nord du Vietnam, entraînant de fortes pluies dans le nord de la Thaïlande.En fin de cette semaine, le thalweg modéré dépassera le Nord et le Nord-Est de la Thaïlande et du Laos pour rejoindre le thalweg dépressionnaire couvrant le Nord du Vietnam.- VNA