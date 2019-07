Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Selon des experts, les relations économiques et commerciales entre l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Chine ont un rôle important pour assurer la prospérité et la paix à long terme de la région.

Depuis 1997, pour la première fois, l'ASEAN a dépassé les États-Unis pour devenir le 2ème partenaire commercial de la Chine au premier semestre 2019. Selon l’Administration générale des Douanes de la Chine, les échanges commerciaux entre l’ASEAN et ce pays ont augmenté de 10,5% pour atteindre près de 291 milliards de dollars au premier semestre ; tandis que ceux entre la Chine et les États-Unis ont diminué de 9%, pour s'établir à 262 milliards de dollars.

Selon Chheang Vannarith, président de l'Asian Vision Institute, la réciprocité économique croissante entre l'ASEAN et la Chine constitue le fondement de la prospérité commune et de la paix à long terme dans la région.

Chheang Vannarith a déclaré que devant l'émergence du protectionnisme commercial et de l'unilatéralisme, l'ASEAN et la Chine devraient renforcer la coopération économique et promouvoir des mécanismes multilatérau de manière efficace, ouverte et complète.

De son côté, le professeur Joseph Matthews de l'Université internationale BELTEI de Phnom Penh a fait valoir que le développement constant des relations économiques et commerciales entre l'ASEAN et la Chine se consolidait grâce à la confiance mutuelle.

Pour sa part, Seang Thay, porte-parole du ministère cambodgien du Commerce, a déclaré que la Chine était l'un des plus importants partenaires de l'ASEAN dans le commerce et l'investissement, grâce à leur proximité géographique et leur partenariat stratégique.

Il a annoncé que les échanges commerciaux entre les deux parties continueraient d'augmenter dans les temps à venir.

En outre, Seang Thay a déclaré que les négociations sur l’accord de partenariat économique intégral régional (RCEP), qui devraient prendre fin à la fin de l'année, permettraient de donner un nouvel élan au développement des relations économiques et commerciales entre l'ASEAN et la Chine. -VNA