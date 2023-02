Actuellement, les produits électroniques figurent dans la liste des principaux produits vietnamiens exportés vers le Mexique. Photo: haiquanonline

Hanoï (VNA) - Entré en vigueur il y a 3 ans, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) apporte de nombreuses opportunités pour les entreprises du Vietnam de pénétrer et de renforcer leurs activités sur le 11e marché le plus peuplé du monde - Mexique.

C’est ce qu’a estimé l'Organe chargé des affaires commerciales de l'ambassade du Vietnam au Mexique.



Le Mexique constitue un grand débouché potentiel pour les marchandises d’exportation phares du Vietnam, dont les produits agricoles et aquatiques.



Pour les produits agricoles et aquatiques transformés, le Mexique s'est engagé à éliminer les taxes douanières sur le pangasius vietnamien à partir de la 3e année après l'entrée en vigueur du CPTPP en janvier 2019. Les crevettes transformées bénéficieront d’une taxe de 0% à partir de la 12e année, les crevettes congelées de la 13e et le thon de la 16e.



Ces 8 dernières années, la consommation moyenne de produits aquatiques par habitant a été 12 à 13 kg/an. Bien que le Mexique soit un pays côtier et compte de nombreuses rivières, il existe peu de marchés de fruits de mer frais. Les gens achètent principalement des produits transformés dans les supermarchés ou supérettes.



Toujours selon l'Organe chargé des affaires commerciales de l'ambassade du Vietnam au Mexique, les opportunités pour le café vietnamien sont très grandes, ce pays de l’Amérique du Sud étant un grand consommateur et le Vietnam l’un des deux premiers producteurs et exportateurs du monde. La consommation moyenne de café dans ce pays est de 1,7 kg/personne par an ; 84% des ménages consomment du café instantané.

Dans le contexte où les prix des matières premières et le coût de la main-d'œuvre en Chine augmentent, c'est aussi le moment pour les importateurs de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, dont le Vietnam. Fin 2022, le groupe de vente au détail Coppel Retail, avec plus de 1.500 points de distribution, un chiffre d'affaires annuel de 1,4 milliard de dollars, a envoyé 3 délégations de travail au Vietnam pour explorer le marché vietnamien, notamment dans les secteurs de l'habillement, de la chaussure, et de l'ameublement.



Actuellement, les produits électroniques, notamment les ordinateurs, les téléphones portables, les circuits électroniques, figurent dans la liste des principaux produits vietnamiens exportés vers le Mexique.



Selon Luu Van Khang, conseiller commercial de l'Organe chargé des affaires commerciales de l'ambassade du Vietnam au Mexique, le Mexique est un grand marché qui doit être exploré et mieux exploité. Tirer le meilleur parti des opportunités du CPTPP ainsi que diversifier les catégories de marchandises devraient être une priorité pour les entreprises vietnamiennes souhaitant s'implanter sur ce marché. -CPV/VNA