Hanoi (VNA) - Le Vietnam a dominé l'Asie du Sud-Est en termes de vitesse de commerce électronique transfrontalier ces dernières années.

Lors d'un récent échange, Le Thi Khanh Ha, directrice des communications et des affaires externes d'Amazon Global Selling Vietnam, a déclaré que le nombre de partenaires commerciaux vietnamiens sur Amazon avait bondi de plus de 80 %, en majorité des PME. Cela a permis en partie à la valeur des exportations des partenaires commerciaux vietnamiens sur Amazon d'augmenter de plus de 45 %.



En particulier, le nombre d'entreprises pesant plus d'un million de dollars a augmenté de 30 % en un an, a-t-elle souligné.



Selon Mme Ha, malgré la situation économique mondiale difficile des premiers mois de 2023, Amazon a tout de même enregistré une croissance des exportations vietnamiennes via cette plateforme.



Gijae Seong, directeur général d'Amazon Global Selling Vietnam, a reconnu que ces dernières années, les ventes mondiales via Amazon des entreprises vietnamiennes ont affiché la croissance la plus élevée par rapport aux autres pays d'Asie. "Cela montre le potentiel du commerce électronique transfrontalier", a-t-il ajouté.



Selon un récent sondage mené par AlphaBeta, 88 % des entreprises vietnamiennes sont conscientes de l'importance de l'e-commerce pour booster leurs exportations.



L'export en ligne ou e-commerce transfrontalier présente de nouvelles opportunités pour le Vietnam avec un fort potentiel de croissance ces 5 prochaines années, prévu à plus de 20 %/an.



Si on le compare au chiffre d'affaires annuel total à l'export du Vietnam d'environ 370 milliards de dollars, M. Gijae Seong a affirmé que le potentiel d'exportation en ligne est encore très important alors qu'il ne représente qu'environ 1 %.



S’adressant récemment avec la presse, un représentant d'Alibaba pour l’Asie-Pacifique, a déclaré que grâce aux données d'exportation nationale ces dernières années, les produits vietnamiens sont en tête en termes de demande d'achat dans le monde. De plus en plus de partenaires étrangers sont disposés à choisir en priorité les produits "Made in Vietnam".



"Les PME vietnamiennes sont toujours appréciées pour la qualité de leurs produits finis, leurs compétences en matière d'exportation ainsi que leurs services d'assistance à la clientèle", a-t-il souligné. -CPV/VNA