Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le nombre d'entreprises nouvellement créées et d'entreprises reprenant leurs activités sur le marché immobilier a connu une augmentation remarquable l'année dernière, a indiqué le ministère de la Construction.



Selon les données de l'Agence de gestion de l'enregistrement des entreprises du ministère du Plan et de l'Investissement, 8.593 nouvelles entreprises ont été créées et 2.081 autres ont repris leurs activités en 2022, soit une hausse respectivement de 13,7 % et 56,7 % en rythme annuel.



Parallèlement, le nombre d'entreprises en cessation d'activités (dissolution ou faillite) a également augmenté de 38,7% par rapport à 2021.-VNA