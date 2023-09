Hanoï, 30 septembre (VNA) - L'économie nationale est encore confrontée à de nombreux défis, tant au pays qu'à l'étranger, nécessitant des efforts accrus pour atteindre les objectifs de croissance économique pour 2023, a déclaré le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Quoc Phuong.

L'économie vietnamienne montre des signes positifs de reprise en août, avec de nombreux indicateurs économiques maintenant une croissance par rapport aux mois précédents. Photo d'illustration : VNA

La croissance du PIB de 3,72% au premier semestre est inférieure à l'objectif fixé par le gouvernement dans la Résolution 01/NQ-CP, il est donc difficile d'atteindre l'objectif de croissance en 2023, a déclaré Tran Quoc Phuong.



Si le Vietnam n’atteint pas ses objectifs de croissance économique, ce résultat affectera la mise en œuvre du plan quinquennal de développement socio-économique de 2021 à 2025, ainsi que de la stratégie de développement décennale de 2021 à 2030. Cela mettra également en péril les objectifs fixés dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti pour 2030-2045, a-t-il ajouté.



Pour atteindre un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2023, le Vietnam devrait atteindre un taux de croissance d'environ 9% pour le second semestre.



La réduction de la demande mondiale a affecté les activités d’import-export ainsi que la production et les activités des entreprises nationales. La plupart des grandes entreprises dans les domaines de la transformation, de la fabrication et de l'électronique se sont fortement appuyées sur la consommation des grandes économies, mais avec la baisse de la consommation, certains marchés connaissent des baisses allant jusqu'à 60 %.

Des solutions seront mises en œuvre pour accélérer le décaissement des capitaux d’investissement public. Photo d'illustration : VNA



Le vice-ministre Tran Quoc Phuong a déclaré que dans des circonstances aussi difficiles, le secteur agricole continue d'être un pilier important avec une croissance stable, ainsi qu'une forte reprise des secteurs du tourisme et des services. Tous deux ont apporté un soutien substantiel à la structure globale de la croissance du PIB, contribuant ainsi à atténuer les défis auxquels est confronté le secteur industriel.



Il a souligné la nécessité de promouvoir davantage les moteurs de croissance, notamment la consommation, l'investissement et l'exportation, maintenir la stabilité macro-économique, contrôler l’inflation, garantir le bien-être social et soutenir les travailleurs pendant les mois restants de l’année.



Il est également nécessaire de se concentrer sur la mise en œuvre drastique de solutions visant à promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement publics et les programmes de redressement et de développement socio-économiques, à accélérer la progression des principaux projets nationaux d'infrastructures de transport et des grands projets d'infrastructures urbaines interrégionales, a déclaré Tran Quoc Phuong.



Les ministères, les secteurs et les localités doivent résoudre les problèmes juridiques de manière rapide et efficace, en se concentrant sur les goulots d'étranglement et les obstacles au décaissement des investissements publics, tels que la préparation des projets et le dégagement des sites, a-t-il ajouté.



Le Vietnam doit continuer à surveiller de près les prévisions sur la situation économique et financière et monétaire internationale, afin de disposer d'un plan de réponse rapide et d'améliorer l'efficacité de la coordination entre la politique monétaire et les autres politiques macroéconomiques pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation et soutenir la croissance économique. .



Une autre solution très importante est la réforme institutionnelle visant à créer une nouvelle marge politique pour le développement économique, a-t-il poursuivi.- VNA