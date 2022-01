Hanoi (VNA) – Majestueux mais accessibles, les tigres se dévoilent dans tous leurs états dans l’art ancien du Vietnam, en vedette d’une exposition ouverte mardi 18 janvier à Hanoi par le Musée national d’histoire du Vietnam en l’honneur du Têt du Tigre 2022.

Le tigre, un animal redouté des hommes, mais qui a des traits de génies. Photo : VNA

L’exposition qui durera jusqu’au 31 août, présente au public plus de 30 artefacts, objets et différents documents et images sur le tigre à travers plus de 2.000 ans d’histoire des beaux-arts vietnamiens.

Selon le Dr Nguyên Van Doàn, directeur du Musée national d’histoire du Vietnam, l’image du tigre a une longue histoire dans la culture vietnamienne. Les documents connexes montrent que le tigre fait l’objet de culte et est le totem de nombreuses tribus depuis la préhistoire.

Dans l’esprit vietnamien, le tigre est riche en valeur symbolique. Photo : VNA

"Il y a plus de 2.000 ans, le tigre a fait son entrée dans les beaux-arts sur les bronzes de Dông Son, avec le concept de crainte et d’adoration de la puissance et de la majesté de cet animal", a-t-il souligné.

"Au fil du processus historique et culturel du Vietnam, ses représentations évoluent et revêtent des significations concordantes, des symboles spirituels, religieux, croyants, royaux aux objets et décorations du quotidien du peuple ; sa forme, son style, ses applications et ses significations varient au gré de chaque époque", a-t-il indiqué.

Le tigre, sans doute par sa puissance, son intelligence mystérieuse est aussi génie protecteur. Photo : VNA

Tout au long de l’histoire du Vietnam, le tigre a suscité à la fois un sentiment de crainte et d’admiration : ses prouesses, sa férocité, sa beauté et l’harmonie des contraires. Le tigre est plein de vie et incarne l’esprit et la volonté de réussir et de progresser. Il a inspiré l’imagination, des histoires, des peintures et de la poésie. – VNA