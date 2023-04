Dak Lak (VNA) – La province de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, s’est montrée particulièrement active lors de la Journée nationale du livre et de la lecture, le 21 avril. Elle a organisé toute une série d’activités pour apporter des livres aux élèves des zones reculées et les inciter à lire.

Des livres sont distribués aux élèves des régions reculées de Dak Lak. Photo: VOV



Le Bureau de la culture et de l’information du district d’Ea Hleo s’est transformé ces jours-ci en librairie, une librairie moderne où il y a des espaces pour les livres et les photos, mais aussi pour des rencontres entre lecteurs et auteurs, ainsi que pour des concours de conte d’après les livres. Chaque espace attire un grand nombre d’élèves, de parents d’élèves et d’enseignants.

Bùi Trân Bao Thu, élève en sixième au collège Lê Quy Dôn, est heureuse de recevoir un cadeau. «Ce matin, j’ai reçu comme cadeau des livres et pu échanger avec quelques écrivains. C’est une journée merveilleuse et instructive avec des jeux incitant à lire. J’espère que mon école organisera davantage de jeux collectifs comme ceux-ci», dit-elle.

Phan Thi Phuong Thuy, élève en troisième à l’école-internat pour les minorités ethniques d’Ea Hleo, est aussi très motivée...«J’ai écouté attentivement les poètes et les écrivains qui se sont exprimés tout à l’heure et je les admire énormément. J’avoue que je ne lis pas beaucoup, mais leurs interventions m’ont donné envie de lire. Les livres et la langue littéraire commencent à m’intéresser maintenant», partage-t-elle.

Afin d’encourager la pratique de la lecture, le district d’Ea Hleo a organisé cette année une fête intitulée «Livres et jeunesse», présentant 2500 exemplaires de diverses catégories, de la littérature pour enfants à des livres scientifiques, en passant par des livres de savoir-vivre et des magazines. Il a également organisé une exposition de photos et de dessins célébrant la beauté de cette localité, des rencontres avec des écrivains et des poètes, ainsi qu’un concours de conte d’après les livres.

Ces activités ont attiré un millier de participants venus de toutes les écoles du district, fait savoir Nguyên Huy Dung, chef du Bureau de la culture et de l’information d’Ea Hleo. «Nous avons également programmé des visites d’écoles situées dans les zones reculées pour leur offrir des livres, destinés notamment aux élèves en situation difficile. C’est un projet de longue haleine qui va se poursuivre dans le courant de l’année», affirme-t-il.

Apporter des livres aux élèves en zones reculées est aussi une mission que se sont donnée plusieurs associations, en particulier l’Association des lettres et des arts de la province de Dak Lak.

«Nous apportons des livres aux élèves des zones lointaines et reculées pour partager avec eux notre fureur de lire. Avec l’Association des écrivains vietnamiens, nous avons déjà acheminé cette année plus de 4000 livres dans différentes écoles, dont certaines sont fréquentées par les minorités ethniques», précise Niê Thanh Mai, présidente de l’association.

Ces activités ne se limitent pas à la Journée nationale du livre et de la lecture, le 21 avril, mais sont menées en permanence. Des bibliothèques ambulantes ont ainsi été constituées et des programmes de promotion de la lecture ont été mis en place pour que lire devienne une habitude partagée par tous. – VOV/VNA