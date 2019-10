La ville de La ville de Buôn Ma Thuôt , province de Dak Lak. Photo: vovdulich.vn

Dak Lak (VNA) – Au cours des neuf premiers mois de l’année, la valeur de production industrielle de la province de Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre, a atteint 10.760 milliards de dôngs (463 millions de dollars), représentant 65,21% du plan annuel fixé et en hausse de 4,87 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Certaines filières ont connu une forte hausse, notamment l’industrie minière (180 milliards de dôngs, +9,3%), l’industrie manufacturière et de fabrication (8.201 milliards de dôngs, +1,8%), l’industrie de la production et de l’approvisionnement en eau et électricité (2.379 milliards de dôngs, +2,33%).

Cette croissance de la production industrielle en neuf mois est due à l’augmentation de la capacité de production de certains grands projets dans le parc industriel de Hoa Phu, à l'exploitation de cinq centrales solaires, et à la mise en service du projet d’approvisionnement en eau dans la commune de Ea Na, district de Krong Ana. -VNA