Un groupe de visiteurs de Hanoï dans un monument dans la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak. Photo: VNA



Dak Lak (VNA) – Un séminaire sur la coopération entre Hanoï et Dak Lak a eu lieu le 11 août dans la ville de Buon Ma Thuot de la province des Hauts Plateaux du Centre.



Ce séminaire a été organisé par le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Dak Lak, en collaboration avec le Service du Tourisme de Hanoï. Il a permis aux participants de rechercher des mesures pour renforcer les liens entre la capitale et Dak Lak dans le tourisme, créer des circuits communs, attirer davantage de visiteurs dans les deux localités.