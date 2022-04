Da Nang, 22 avril (VNA) - La ville côtière de Da Nang (Centre) souhaite renforcer les liens et promouvoir le commerce avec les investisseurs et les entreprises américaines, a affirmé le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Van Quang lors de la réception de l'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam Marc E. Knapper le 22 avril.

Photo : VNA



Nguyen Van Quang a demandé au diplomate de faciliter les investissements américains dans le tourisme et les services, l'informatique et la finance dans la ville.



Marc E. Knapper a salué l'attrait de Da Nang pour les investisseurs et a déclaré que l'ambassade souhaitait se coordonner avec les autorités municipales pour attirer les investissements dans la ville.



Le même jour, la délégation de Marc E. Knapper a rencontré le vice-président permanent du Comité populaire municipal Ho Ky Minh, qui a décrit la reprise du tourisme de la ville.



Marc E.Knapper s'est concentré sur un projet de construction d'un centre financier régional à Da Nang. Lorsque le projet commencera, les entreprises financières et informatiques américaines seront désireuses de canaliser leur capital vers la ville, a-t-il déclaré.



Le 22 avril également, le Service agricole étranger du Département américain de l'agriculture (USDA), en collaboration avec la Chambre de commerce américaine à Da Nang, a organisé une exposition sur les aliments et les boissons américains pour les présenter à la communauté des affaires locale.



Selon Marc E.Knapper, le Vietnam est actuellement le 8e plus grand marché d'exportation pour les produits alimentaires et agricoles américains, tandis que les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation du Vietnam. Le commerce agricole bilatéral a plus que doublé, passant de 4 milliards de dollars en 2011 à 9 milliards de dollars en 2021.



Les statistiques du service des Relations extérieures de Da Nang ont montré que les États-Unis sont actuellement classés au 3e rang parmi plus de 50 pays investissant dans la ville, représentant environ 16 % du capital social total. Actuellement, des investisseurs américains et des coentreprises exploitent 61 projets d'une valeur de 700 millions de dollars à Da Nang.

Le pôle économique central a jusqu'à présent signé des pactes pour établir une relation de coopération officielle avec trois villes américaines - Oakland (Californie), Pittsburgh (Pennsylvanie) et Houston (Texas).- VNA