Da Nang, 22 octobre (VNA) - La vice-présidente du Comité populaire de Da Nang (Centre), Ngô Thi Kim Yên, a demandé aux services municipaux de la Santé et de l'Education d'élaborer un plan pour vacciner du 26 au 29 octobre les élèves âgés de 15 à moins de 18 ans avec le vaccin Pfizer anti-COVID-19 .

Photo d'illustration : VNA

Lors d'une réunion du comité directeur de la ville pour la prévention et le contrôle du COVID-19 le 22 octobre, elle a déclaré que selon le plan du service de l'Education et de la Formation, les élèves de première, de neuvième et de douzième année retourneraient à l'école le 1er novembre avec tous les étudiants emboîtant le pas le 8 novembre.



Mme Ngô Thi Kim Yên a déclaré que la ville recevra 100.000 doses du vaccin Pfizer dans un proche avenir.



Lors de la réunion, le comité a signalé que Da Nang n'avait publié aucun nouveau cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures jusqu'à 13 heures le 22 octobre.



Du 10 juillet à ce jour, la ville a enregistré 4.692 infections, avec 8.768 personnes testées pour le COVID-19 le 22 octobre.



À l'heure actuelle, Da Nang compte quatre sites sous verrouillage, 55 personnes revenant de zones pandémiques mises en quarantaine dans des installations concentrées et 862 autres mises en quarantaine à domicile.

La ville a jusqu'à présent administré 999.744 doses de vaccins anti-COVID-19, dont les premières doses représentant 97,6% et les deuxièmes,16,6%. - VNA