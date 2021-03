Vietnam Airlines sera la première compagnie aérienne œuvrant avec des agences nationales et étrangères dans la recherche et l’expérimentation du passeport vaccinal.

Le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche vient de délivrer un certificat de protection des indications géographiques pour le litchi « thieu » de Luc Ngan (Bac Giang).

Le Vietnam et le Canada entretiennent des relations commerciales encore plus solides grâce aux opportunités offertes par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (APTGP).