Le Golden Bridge de Bà Nà Hills. Photo: Internet

Séoul (VNA) - La ville centrale de Da Nang au Vietnam, l’île de Jeju en République de Corée et la capitale de la Thaïlande, Bangkok, sont les lieux de prédilection des visiteurs sud-coréens pour les vacances à l’occasion de la Fête de mi-automne.

Les résultats sont effectués par Skyscanner basés sur les recherches des Sud-coréens pour des destinations de voyage du 12 au 15 septembre.

La Fête de mi-automne est l'une des plus grandes fêtes traditionnelles de la République de Corée. Cette année, les Sud-coréens auront quatre jours fériés qui commenceront le 12 septembre.

Selon Skyscanner, ces trois destinations permettent aux visiteurs de se reposer lors de leur vacance. En même temps, ils peuvent également y faire des achats.

La ville côtière vietnamienne de Da Nang est la destination la plus préférée pour les visiteurs sud-coréens, suivie de Jeju et de Bangkok.

Da Nang est l'une des principales villes touristiques et de villégiature d'Asie du Sud-Est. En outre, il abrite My Khe - l'une des six plus belles plages de la planète qui offre une magnifique vue sur le coucher de soleil.

En outre, la ville est située à proximité de diverses attractions touristiques telles que Hoi An, la zone touristique Bà Nà Hills, le site de Ngu Hành Son.

Cependant, l'île de Jeju, située dans le sud de la République de Corée, est la destination la plus recherchée par des touristes célibataires. -VNA