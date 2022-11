Dans la faculté de mécanique de l’Université de Dà Nang.

Photo : Van Dung/VNA/CVN



Hanoï (VNA) - L'une des conditions pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays est de privilégier les domaines de la coopération en matière de formation et de transfert des ressources universitaires avec l'enseignement supérieur de pointe dans le monde. Tel est le contenu principal du projet international en ligne sans frontières (projet HARMONY).



Le projet HARMONY est financé par l'Union européenne (UE). Son objectif est de contribuer à améliorer la capacité d'intégration, promouvoir l'internationalisation de l'enseignement supérieur et échanger la coopération dans les domaines liés à l'éducation et à la formation ; développer un réseau de membres, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du programme Erasmus de l'UE reliant les pays asiatiques à l'Europe.



Le projet est composé de l'Université de Dà Nang et de dix autres membres : Université de Saragosse (UNIZAR, Espagne) ; Université de gestion de Varna (VUM, Bulgarie); Université Mykolas Romeris (MRU, Lituanie); Institut européen pour la recherche et le développement des politiques (EPDRI, Slovénie) ; Université internationale de la jonquille (DIU, Bangladesh), Université des arts libéraux (ULAB, Bangladesh); Narsee Monjee University of Management Studies (NMIMS, Inde); Université d'Hyderabad (UoH, Inde); Vellore Institute of Technology (VIT) et Université Quang Binh (QBU, Vietnam).



L'internationalisation de l'éducation dans le contexte d'une intégration est de pousser l'ensemble du système, considérée comme la clé pour rapprocher l'éducation vietnamienne des normes internationales, réduire l'écart des connaissances et donner une expérience d'apprentissage globale.



En tant que membre principal du projet HARMONY ainsi que des projets dans le cadre du programme ERAMUS + financé par l'UE, l'Université de Dà Nang, aidant plus de 50.000 étudiants, a toujours démontré un rôle actif dans l'élaboration des stratégies et des politiques de développement. Améliorer la capacité et le potentiel, créer des opportunités pour le personnel de direction, les scientifiques, les enseignants et les étudiants, ainsi que les membres du réseau, en s’unissant pour promouvoir le processus d'internationalisation, la connexion et l'intégration de l'enseignement supérieur eurasien.



"Ce facteur qui joue un rôle clé, contribuent à améliorer l'intégration pédagogique et la capacité d'internationalisation de l'Université de Danang, devenant ainsi une source de développement et une force motrice digne d'être l'un des trois centres de formation, orientant la recherche et la coopération internationale, vers les régions et le monde", souligne le Professeur associé-Docteur Nguyên Ngoc Vu, recteur de l'Université de Dà Nang.-CVN/VNA