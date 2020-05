Da Nang (VNA) - La ville de Da Nang (Centre) a lancé le 23 mai un programme et un fonds visant à promouvoir le tourisme local.

Cérémonie de signature d'un accord de coopération entre le service du Tourisme de Da Nang et le Fonds de promotion du tourisme local. Photo : VNA

Le programme «Da Nang Thank You 2020» durera de mai à décembre avec des produits et services attractifs. Jusqu'à présent, plus de 150 agences de voyages locales l'ont rejoint.



Dans le cadre du programme, les services de tourisme maritime seront réduits du 17 au 31 juillet et les services de shopping et de divertissement, du 23 novembre au 6 décembre. En outre, la semaine fantastique de Da Nang se déroulera du 22 au 28 décembre avec des activités et événements spéciaux pour marquer Noël et les Vacances du Nouvel An.



En plus des billets gratuits pour des destinations touristiques célèbres comme Ngu Hanh Son et les musées du 1er juin au 31 août, des forfaits touristiques à prix réduits seront proposés par huit sociétés prestigieuses.



D'un montant initial de 3,85 milliards de dongs (165.500 dollars) collectés auprès de particuliers et d'organisations de la ville, le Fonds de promotion du tourisme de Da Nang est destiné à connecter le monde des affaires et à créer plus de ressources pour la relance du tourisme en cette période de l'après coronavirus.



Cette ville côtière du Centre vise 9,8 millions de touristes en 2020, 12,74% de plus que l'an passé, selon le service municipal du Tourisme.



Le nombre de visiteurs internationaux devrait augmenter de 13 à 15% en glissement annuel.



En 2019, Da Nang avait accueilli 8,69 millions de vacanciers, dont près de 3,5 millions d'étrangers, en hausse de 30,7% par rapport à l'année précédente.-VNA