Greater Noida (VNA) – La ville balnéaire de Dà Nang (Centre) tient un stand au 30e Salon de voyage et de tourisme d’Asie du Sud, qui a lieu du 9 au 11 février à Greater Noida, en Inde.

Dà Nang a une situation géographique favorable et très propice au développement du tourisme balnéaire et de l'écotourisme. Photo: VNA



Présent pour couper le ruban d’inauguration, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a félicité Dà Nang pour sa première participation à ce plus important salon touristique d’Asie.



Après la pandémie, Dà Nang a décidé de miser entre autres sur la clientèle indienne, et l’ambassadeur s’est engagé à aider à promouvoir les potentiels touristiques de cette ville centrale en particulier, du Vietnam en général, auprès de cette clientèle.



Outre d’être informés sur les sites touristiques de Dà Nang, les visiteurs du stand de la ville sont également invités à déguster du café vietnamien, à effectuer des visites virtuelles grâce à la technologie VR360 et à tirer au sort pour obtenir des souvenirs et des bons de service.



La ville de Dà Nang est l’un des quatre grands pôles touristiques du Vietnam, aux côtés de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Huê. Elle entend devenir un centre touristique de toute la région du Centre. –VNA