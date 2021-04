Panorama du colloque. Photo : VNA



Da Nang (VNA) – L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le Comité populaire municipal de Da Nang ont organisé le 13 avril un colloque sur la collecte de données du projet de développement du port de Lien Chieu (volet Partenariat public-privé).



Près d’un an après la signature du protocole d'accord, avec une coordination active des départements et agences de la ville de Da Nang, l'équipe de consultants de la JICA a parachevé le projet de rapport final du projet. Il s’agit d’une base importante pour que la plus grande ville du Centre met en œuvre les prochaines étapes du projet.



Le projet de rapport présente les raisons pour lesquelles la construction du port de Lien Chieu est nécessaire, dont une hausse rapide du fret au port de Tien Sa qui devra atteindre sa capacité maximale dans quelques années.



Shimizu Akira, représentant en chef de la JICA, a déclaré que le port de Lien Chieu devrait être mis en service dès que possible. Pour les propositions de la ville de Da Nang, il a affirmé que l'équipe de consultants les étudierait et continuerait de travailler.



Shimizu Akira a déclaré souhaiter continuer de bénéficier de la coopération étroite et du soutien des autorités de Da Nang dans les temps à venir.



De son côté, le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Le Quang Nam a souligné que la participation et le soutien de la JICA étaient nécessaires, créant une prémisse pour le développement du port de Lien Chieu.



Le projet du port de Lien Chieu (volet Partenariat public-privé), approuvé par le Premier ministre en mars 2021, représente un investissement prévu de plus de 3.400 milliards de dongs et devrait être mis en oeuvre pendant la période 2021-2025. -VNA