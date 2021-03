Dà Nang (VNA) - L’Hôpital d’oncologie de Dà Nang et le britannique AstraZeneca Vietnam ont signé vendredi 12 mars un accord visant à améliorer la capacité de traitement et la qualité des soins médicaux pour les patients atteints de cancer du poumon, en ciblant ceux du Centre du Vietnam.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord entre l’Hôpital d’oncologie de Dà Nang et le britannique AstraZeneca Vietnam, le 12 mars. Photo : VNA

Dans le cadre de cet accord, les deux parties coopéreront pour mener des études cliniques sur le cancer, développer et mettre en œuvre des programmes de formation du personnel médical et d’apport de soutien aux patients; et promouvoir la coopération internationale en oncologie.Le directeur de l’Hôpital d’oncologie de Dà Nang, Trân Tu Quy, a déclaré que l’accord contribuera à améliorer de manière globale les capacités de dépistage et de traitement du cancer et bénéficiera aux patients non seulement à Dà Nang, mais également dans les régions environnantes.A cette occasion, les deux parties se sont associées au programme «Vietnam Healthy Lung» entre 2021 et 2023, visant à améliorer la qualité de la prise en charge des maladies respiratoires au Vietnam. Le programme est entré dans la deuxième phase avec une expansion dans le domaine du cancer du poumon.On estime que plus de 4,2% de la population vietnamienne souffre de maladie pulmonaire obstructive chronique. Il est inquiétant que la plupart d’entre eux ne soient actuellement pas diagnostiqués en raison d’un manque d’installations médicales, d’une mauvaise connaissance des patients et des limites des compétences professionnelles de la santé publique, selon le ministère de la Santé.Le Vietnam a signalé chaque année environ 23.667 nouveaux cas de cancer du poumon et 20.170 décès. La plupart des personnes atteintes de cancer au Vietnam se rendent à l’hôpital pour un examen médical et un traitement à un stade avancé, ce qui complique le traitement et crée un gros fardeau financier pour les patients. – VNA