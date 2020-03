Le pont d'Or (Golden Bridge ou Câu Vàng en vietnamien), dans la zone touristique Bà Nà Hills, à Da Nang. Photo: Sao Media



Da Nang (VNA) - Tripadvisor, le plus grand site de voyage au monde, a classé la ville côtière de Da Nang, dans le Centre du Vietnam, dans sa liste des 25 destinations tendances mondiales publiée en fin février dernier.



TripAdvisor est le plus grand site de voyage au monde avec plus de 60 millions de membres et plus de 170 millions d'avis et opinions sur les hôtels, restaurants, attractions et services de voyage. La catégorie de destinations tendances recense les destinations ayant connu les plus fortes hausses de nombre d’avis et d’évaluations positives au cours de l’année dernière.



Classée 7e, Da Nang est appréciée pour l’hospitalité des résidents locaux, sa cuisine unique et ses magnifiques paysages naturels tels que des grottes, cavernes et pagodes sur les monts des cinq éléments ou Ngu Hanh Son.

La ville de Cochin (Inde), connue pour son magnifique littoral et son mélange de culture eurasienne, est en tête de la liste. Certaines villes touristiques célèbres y figurent également telles que Porto (Portugal), Cracovie (Pologne), Malte, Buenos Aires (Argentine), Vienne (Autriche), Mexico (Mexique), Chiang Mai (Thaïlande), Budapest (Hongrie), Moscou (Russie)… Ho Chi Minh-Ville est également classée 12e dans cette liste.



Da Nang a été élue parmi les destinations émergentes des voyageurs en 2015. Et étant présente dans la liste des destinations tendances mondiales en 2020, Da Nang affirme progressivement sa position sur la carte mondiale du tourisme. –VNA