Da Nang (VNA) – Selon le directeur du Centre de contrôle des maladies de la ville de Da Nang (Centre), Ton That Thanh, la ville a signalé trois cas d’infection par le variant Omicron.

Ces cas testés négatifs pour le SRAS-CoV-2 sont sortis de l'hôpital le 10 janvier et sont surveillés à domicile.



Alors, sur deux vols à Da Nang en provenance de Malaisie les 23 et 24 décembre (chaque vol transportant plus de 180 personnes), il y a eu 4 cas positifs pour le SRAS-CoV-2.

En raison de la suspicion qu'ils pourraient être infectés par le variant Omicron, des dirigeants de la ville ont décidé de transférer ces 4 personnes à l'Hôpital Hoa Vang pour un traitement séparé et ont aussi envoyé 4 échantillons de test de ces cas à l'Institut Pasteur de Nha Trang pour le séquençage génétique.

Le 10 janvier, l'Institut Pasteur de Nha Trang a confirmé que 3 des 4 des échantillons positifs pour le SRAS-CoV-2 étaient infectés par le variant Omicron.



La ville de Da Nang a enregistré, en 24 dernières heures, 543 cas de COVID-19, dont 346 cas intracommunautaires. -VNA