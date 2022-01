Le pont du Dragon (Cau Rong) constitue le symbole du développement de Da Nang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La ville de Da Nang a dépassé toutes les autres localités vietnamiennes pour occuper la première place en matière d'Indice de compétitivité du tourisme (VTCI) au Vietnam.

Le classement, publié le 18 janvier par le Conseil consultatif du tourisme (TAB), a mesuré 15 destinations touristiques à travers le Vietnam.

Da Nang a obtenu une note globale de 4,7 points sur 7 grâce à une hygiène élevée, une volonté d'appliquer des technologies avancées de l'information, une priorité accordée au tourisme, son infrastructure de transport et de tourisme, et une durabilité environnementale.

Quang Ninh, qui abrite la célèbre baie d'Ha Long, est arrivée deuxième du classement, suivie de Khanh Hoa, qui abrite Nha Trang, et de Quang Nam, célèbre pour le site du patrimoine de l'UNESCO, Hoi An. Hanoï s'est classée sixième et Ho Chi Minh-Ville huitième sur la liste.

Le projet d'édification de l'Indice VTCI, financé et soutenu par la Mission de l'Union européenne à partir de 2019, vise à promouvoir l'amélioration de la compétitivité touristique des localités, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité du secteur national du tourisme. -VNA