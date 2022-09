Photo d'illustration: baodautu.vn



Da Nang (VNA) - Le Service municipal du tourisme de Da Nang a organisé le 17 septembre un programme d'échange dans le but de se préparer aux marchés touristiques d'Inde et du Moyen-Orient.

La directrice du Service municipal du tourisme Truong Thi Hong Hanh a déclaré que le Moyen-Orient, en particulier les neuf pays clés du projet "Développer les relations entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient - de l'Afrique pour la période 2016-2025", était l'un des marchés stratégiques de la ville en matière de coopération et de développement touristiques.

Avant l'apparition de l'épidémie du COVID-19 en 2018, la compagnie aérienne Qatar Airways a ouvert la ligne directe reliant Doha (au Qatar) à Da Nang, contribuant à attirer un grand nombre de touristes du Moyen-Orient à la ville côtière et à ouvrir des opportunités de connexion avec 150 destinations du réseau de Qatar Airways, a-t-elle estimé.

Dans un effort pour attirer davantage de touristes de l'Inde et du Moyen-Orient à Da Nang dans les temps à venir, le Service municipal du tourisme s'est coordonné avec l'Association du tourisme de la ville et le Fonds de promotion du tourisme local pour développer des forfaits de produits touristiques attrayants.

"Dans un avenir proche, nous continuerons à développer des produits spécifiques destinés à ces marchés, en particulier des produits et services touristiques haut de gamme tels que produits de tourisme de mariage et de villégiature afin de satisfaire des besoins et des goûts des touristes indiens et du Moyen-Orient, a souligné Mme Hanh.

À partir d'octobre 2022, l'ouverture de nouvelles liaisons reliant Mumbai et New Delhi, les deux villes les plus grandes et les plus importantes de l'Inde, à Da Nang, par la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air constituera une prémisse favorable pour l'échange et la connexion de passagers aériens entre les localités.

En outre, la ville prévoit d'organiser des voyages d'affaires au Qatar et aux Émirats arabes unis pour faire découvrir son tourisme et promouvoir la réouverture de la ligne Doha - Da Nang.

De plus, la ville continuera à mettre en relation avec l'ambassade et le consulat pour soutenir les programmes de promotion du tourisme entre les deux parties, a-t-elle dit.

Photo: nhadautu.vn



La directrice du Service municipal du tourisme Truong Thi Hong Hanh a exprimé son espoir que Da Nang renforcerait bientôt la connexion, exploiterait mieux les marchés touristiques d'Inde et du Moyen-Orient pour continuer à diversifier ses marchés touristiques internationaux, contribuant ainsi à la reprise et au développement du tourisme durable.

Avec ses belles plages et ses complexes haut de gamme, elle est une destination idéale pour les voyageurs aussi bien vietnamiens qu’étrangers, y compris les plus exigeants.

La ville possède en effet non seulement des plages sublimes, des paysages fascinants, mais aussi des monuments historiques et culturels. Dà Nang offre par ailleurs aux touristes un accès facile au sanctuaire de My Son et à l’ancienne cité de Hôi An, classés patrimoines culturels mondiaux par l’Organisation des Nations unies pour la culture, la science et l’éducation (UNESCO). En plus, ses habitants sont connus pour leur hospitalité et leur caractère chaleureux.

Récemment, le magazine américain Travel & Leisure décrit Dà Nang comme un haut lieu de gastronomie et bien adapté aux voyages de groupe. La correspondante Lindsay Cohn de Travel & Leisure décrit la plus grande ville du Centre du Vietnam comme un "géant alimentaire avec une large gamme de délices qui satisferont toutes les papilles".



"Les restaurants du marché nocturne sont remplis de produits de mer frais et l’odeur séduisante de la soupe de nouilles au poisson embaume l’espace à l’extérieur des cafés", a ajouté Lindsay.



Outre ses spécialités culinaires, Lindsay a déclaré que Dà Nang possédait également de belles plages de sable. Elle conseille aux visiteurs d’aller à Ngu Hành Son et Bà Nà. En ce qui concerne l’hébergement, l’auteure a estimé que l’InterContinental Dà Nang Sun Peninsula Resort est un complexe de luxe adapté aux voyages de groupe.



Lindsay choisit les destinations selon différents critères : une vie nocturne attrayante, de nombreux grands restaurants avec suffisamment d’espace pour les groupes, d’activités touristiques diverses ou de longues plages propices aux bains de soleil. -VNA