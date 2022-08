Da Nang, 26 août (VNA) – Da Nang invite toujours les entreprises américaines à investir dans la ville, en particulier dans la haute technologie, a déclaré le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Van Quang.

Lors d'une réception à Da Nang le 26 août pour l'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam Marc E. Knapper, Nguyen Van Quang a déclaré que Da Nang possédait désormais l'un des trois principaux parcs nationaux de haute technologie et cherchait à recevoir des capitaux d'investisseurs mondiaux.La ville se prépare à développer les ressources humaines, en particulier en développant l'Université de Da Nang et en construisant un autre centre de formation professionnelle de qualité, a-t-il déclaré.Le responsable a exprimé sa conviction que l'ambassadeur américain continuera à introduire davantage d'entreprises et d'investisseurs américains dans la ville.Pour sa part, le diplomate Marc E. Knapper a décrit Da Nang comme une ville importante dans les relations américano-vietnamiennes.Da Nang a créé un bon environnement d'investissement pour attirer davantage d'entreprises américaines, a-t-il dit, ajoutant qu'il avait visité l'usine de composants d'aviation aérospatiale Sunshine investie par Universal Alloy Corporation des États-Unis.Exprimant son impression du rôle de Da Nang en tant que centre culturel, il a révélé que la mission diplomatique américaine au Vietnam organisera conjointement le festival annuel de musique et communautaire Bridgefest 2022 à Da Nang.Marc E. Knapper a souligné qu'il avait également tenu une session de travail avec l'Université de Da Nang pour rechercher des moyens d'améliorer la créativité des étudiants et des jeunes locaux, ainsi que de faciliter les échanges avec les établissements d'enseignement américains.Selon l'ambassadeur, Boeing cherche à étendre sa chaîne d'approvisionnement et à construire une usine de composants aéronautiques au Vietnam, ce qui est conforme à la stratégie de promotion des investissements de la ville.Il s'est engagé à encourager le personnel de Boeing à visiter Da Nang pour en savoir plus sur les opportunités et a espéré que davantage d'entreprises américaines feront des affaires avec succès dans la ville.Les statistiques du Service des Relations extérieures de Da Nang ont montré que les États-Unis se classent désormais au troisième rang parmi 50 pays et territoires investissant à Da Nang, représentant près de 16% du capital social total.Actuellement, il y a 61 projets d'une valeur de 700 millions de dollars par des investisseurs américains et des coentreprises dans la ville.Da Nang a également scellé des partenariats officiels avec les villes américaines d'Oakland, Pittsburgh et Houston.- VNA