Cồn Chim est une nouvelle attraction touristique communautaire dans la province de Tra Vinh basée sur la protection de la nature et la préservation de la culture, le charme et l'esprit de la campagne.

WorldKings) et Vietkings ont reconnu le premier Festival du lotus de Dong Thap 2022 comme le plus grand événement au monde de transformation et de présentation de 200 plats à base de lotus.