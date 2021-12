Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Le Service du Tourisme de la ville de Da Nang, en coopération avec la Sarl d’investissement commercial et le tourisme international, a accueilli le 10 décembre 500 touristes MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), venus pour assister à la Conférence nationale de chirurgie et d'endoscopie chirurgicale.

Il s'agit du premier groupe de visiteurs à Da Nang après que la ville contrôle progressivement l'épidémie de COVID-19 et rouvre ses portes pour accueillir les touristes dans la Nouvelle normalité.

La Conférence nationale de chirurgie et d'endoscopie chirurgicale, un événement annuel, se déroule pendant deux jours à la fois en ligne et en présentiel, attirant plus de 1.000 participants.

Selon Nguyen Thi Hoai An, directrice du Centre de promotion du tourisme de Da Nang, ce groupe de visiteurs comprenant 500 invités assistant à la Conférence nationale sur la chirurgie et l'endoscopie chirurgicale. Parallèlement à l'ouverture du tourisme pour relancer ce secteur économique de pointe de Da Nang, l’autorité municipale se concentre aussi sur la prévention et le contrôle de la pandémie.

Pour sa part, Jackie Han, directeur général adjoint de Hoa Binh, a estimé que son groupe avait élaboré un plan et pris des mesures pour assurer la sécurité avant, pendant et après l’événement. Ainsi, les délégués présents et le personnel doivent être doublement vaccinés, respecter strictement le message 5K du ministère de la Santé.

L’organisation de la Conférence nationale sur la chirurgie et l'endoscopie chirurgicale à Da Nang est un bon signe pour le tourisme de cette ville et démarre la haute saison du tourisme MICE fin 2021 - début 2022 où les entreprises touristiques souhaitent de relancer le tourisme lorsque la pandémie de COVID-19 est progressivement contrôlée. –VNA