Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Le Service du Tourisme de la ville centrale de Da Nang en collaboration avec la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air a organisé le 29 avril une cérémonie d’accueil du vol VJ879 d'Incheon (République de Corée) à l'aéroport international de Da Nang avec plus de 220 passagers d'Incheon à bord.

Il s'agit du premier vol commercial à amener des passagers de la République de Corée à Da Nang après une longue période de suspension due à l'épidémie de COVID-19.

Selon le directeur adjoint du Service municipal du tourisme, Nguyen Xuan Binh, la République de Corée constitue le principal marché du tourisme de Da Nang pendant de nombreuses années avant l'épidémie de COVID-19. Par conséquent, la restauration de ce marché présente un grand intérêt pour la ville.

Vietjet Air est la compagnie aérienne pionnière reliant Da Nang au marché sud-coréen après plus de 2 ans d'interruption due au COVID-19, a-t-il souligné.

Depuis le 28 avril, Vietjet Air a mis en place un plan d’exploitation périodique de 6 vols par semaine entre Da Nang et Incheon. Le vol VJ878 part de Da Nang à 23 h 45 tous les mardis 3 à 5 et atterrit à Incheon à 6 h le lendemain matin. Le vol de retour d'Incheon à Da Nang, numéro VJ879, part à 7h00 et atterrit à 9h40, tous les mercredis, vendredis et dimanches.

Le secteur touristique de Da Nang et celui de Quang Nam ont coopéré avec Vietjet Air pour organiser un programme de sonder des destinations auprès de plus de 15 agences de voyages prestigieuses du Vietnam. C'est l'une des activités pour attirer les touristes sud-coréens à Da Nang en particulier et au Centre en général.- VNA