Hanoi, 28 août (VNA) - Le Festival international de danses du lion, du dragon et de la licorne aura lieu du 30 août au 2 septembre au Sun World Danang Wonders, dans la ville de Da Nang, avec la participation de 30 équipes nationales et étrangères.

Photo d'illustration: vietnamnet.vn

Les équipes participantes sont au nombre de six, venues de Chine, Taïwan (Chine), Malaisie, Singapour, Indonésie, Australie.

Le « spectacle de l'eau », une première au Vietnam, constituera le clou de l'événement. Les équipes participantes se produiront sur une grande scène d’eau, avec 21 piles de fer d’une hauteur de 1,2 à 3 m, sur la rive ouest de la rivière Han, sur le campus de Sun World Danang Wonders.

La performance des deux frères chinois de 11 ans qui ont remporté le premier prix de la Coupe du Mékong 2017 en Chine, s'annonce d’ores et déjà comme l'une des plus remarquables.



Une soirée gala aura lieu le 2 septembre avec les meilleures performances des candidats et une fête musicale.- CPV/VNA