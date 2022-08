Photo: vietsensetravel

Hanoi (VNA) - Booking.com a élu les endroits magnifiques et romantiques pour un rendez-vous en couple, où figure la ville de Da Lat , dans la province de Lam Dong.Récemment, le site de réservation international Booking.com a élu 6 endroits magnifiques et romantiques pour un rendez-vous en couple, où figure la ville de Da Lat, dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).Selon Booking.com, Da Lat est connu comme un "Paris miniature", possédant une vallée de l'Amour, un Pont du cœur, des calèches doubles... Par conséquent, il n'est pas surprenant que cet endroit soit également considéré comme la "ville des lunes de miel" du Vietnam.Avec sa nature poétique et ses paysages pittoresques, Da Lat est aussi un endroit idéal pour organiser des rendez-vous, des programmes de rencontres ou pour tourner des films romantiques.Ici, les couples peuvent s'immerger dans le Labyrinthe amoureux, profiter du paysage sur le bateau-cygne dans la vallée de l'Amour ; admirer une vue panoramique de la ville depuis le sommet du mont Lang Biang ou regarder le spectaculaire lever et coucher de soleil au-dessus du lac Xuan Huong…En mars dernier, Da Lat figurait également parmi les 10 meilleurs lieux d'observation des fleurs au monde, élus par la plateforme Booking.com.Située à plus de 1.400 mètres d'altitude, avec un climat tempéré toute l'année (température moyenne de 18-22oC), de vastes pinèdes et des milliers de fleurs, Da Lat est depuis longtemps considérée comme une "Europe miniature " en Asie du Sud-Est.- PCV/VNA