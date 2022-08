À la société Cuu Long JOC. Photo: VNA À la société Cuu Long JOC. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La joint-venture Cuu Long JOC a annoncé qu’elle devrait atteindre la barre des 400 millions de barils de pétrole du lot 15.1 au début décembre prochain.

Au cours des sept premiers mois de l'année, Cuu Long JOC a achevé la campagne d'installation de pompes souterraines et a foré avec succès deux puits supplémentaires. Pour toute l’année, la société devrait apporter 864 millions de dollars au budget de l'État.

Fondée en 1998, jusqu’à la fin de 2021, Cuu Long JOC a versé 11,9 milliards de dollars au budget de l'État, sur un chiffre d’affaires total de 27,3 milliards de dollars, a fait savoir son directeur général Nguyen Van Que.

De 2003 à la fin de 2022, les investissements de la société dans l’exploration et l’exploitation pétrolières doivent atteindre 7,754 milliards de dollars. Depuis sa fondation, elle a détecté et mis en exploitation un bon nombre de champs pétrolifères, dont les gisements Su Tu Nau (Lion brun), Su Tu Den (Lion noir), Su Tu vang (Lion jaune) et Su Tu Trang (Lion blanc).

Au mois de juin 2016, Cuu Long JOC a atteint la barre des 300 millions de barils dans les gisements Su Tu, devenant ainsi la deuxième au Vietnam à atteindre cette production.

Fondée en 1998, Cuu Long JOC est une joint-venture de la Compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP) et les partenaires étrangers Perenco, KNOC, SK et Geopetrol, pour exploiter le lot pétrolier 15.1 sur le plateau continental du Vietnam. - VNA