Lors de l'ouverture de l’école d’été, le 15 juillet à Hanoï.

Hanoï (VNA) - L'Institut francophone international relevant de l’Université nationale de Hanoï, en partenariat avec l’Université d’Aix-Marseille (France), met en œuvre depuis le 15 juillet une école d’été.



Intitulée "Culture française: littérature, art et société" l’école d’été reçoit le support financier du programme de l’Union européenne "Erasmus+ Mobilités Internationales de crédits".



L’école d’été 2019 a vu la participation d’une vingtaine de participants francophones venant du Vietnam et d’Inde.



Au programme: cours "Langue française et linguistique", "Pratique de l’écrit par le biais des ateliers d’écriture", "Littérature française: littérature et histoire; épistémologie des sciences françaises à partir des textes des philosophes des Lumières", "Arts et société française: chanson française, cinéma français". Sans compter une journée de découverte de la baie de Ha Long, patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, dans la province de Quang Ninh (Nord).



Les participants auront ainsi la chance d’entrer dans un environnement académique international et multiculturel, de bénéficier de partiques modernes d’enseignemenent, de découvrir les culture française, vietnamienne et d'accéder aux bourses d’études (master, doctorat) de l''Institut francophone international (IFI) et de l’Université d’Aix-Marseille (AMU). "Notre école d’été est conçu de façon unique, d’une part, c’est une occasion très rare pour les professeurs et étudiants francophones dans la région d’étudier la culture française avec les professeurs français sans devoir aller en France, d’autre part, c’est aussi une découverte culturelle par la visite de la baie de Ha Long, un patrimoine culturel mondial", s’est déclaré Ngô Tu Lâp, directeur de l'IFI à la cérémonie d’ouverture de l’école, le 15 juillet.



La formation se tiendra du 15 juillet au 6 août 2019 à l'IFI (144 Xuân Thuy, arrondissement de Câu Giây, Hanoï). Tous les enseignants sont professeurs de l’AMU de France. Une fois l’école d’été terminée, les participants se verront délivrés leur diplôme par l’AMU.



Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités de l'IFI visant à développer le secteur des sciences de la communication à l'ère 4.0. Ces activités comprennent l'établissement d'un laboratoire de communication (Inforcom), l'organisation d'un concours de court-métrage numérique en format vertical destiné aux personnes souhaitant produire ces films grâce à leur smartphone, ainsi que le programme de master Information et Communication, spécialité communication digitale et éditoriale.



Un institut francophone pour l'innovation



Le 2 juillet 1993, le gouvernement vietnamien et l'AUPELF-UREF (aujourd’hui Agence universitaire de la Francophonie - AUF) avaient signé une convention relative à la mise en place de l'Institut de la Francophonie pour l'informatique. Celui-ci a ainsi été créé le 13 mai 1997 en vertu d’une décision du ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation. Soutenu financièrement par l'AUF, il était alors situé dans les locaux de l'École polytechnique de Hanoï. Une de ses fonctions principales était d'assurer la formation des étudiants en français dans la perspective de l'obtention d'un master en informatique.



Vingt ans plus tard, cette formation est devenue un label de renom au niveau non seulement national mais aussi international. Dans la recherche scientifique, l'IFI est connu comme un institut vietnamien ayant une longue et efficace tradition de coopération avec des partenaires de la Francophonie.



Depuis le 15 novembre 2010, l'IFI est devenu une composante de l'Université nationale de Hanoï. Et en 2012, son développement a été marqué par l'intégration du Pôle universitaire français à Hanoï (PUF Hanoï). Celui-ci a été créé suite au protocole d’accord signé en 2004 entre les gouvernements des deux pays, lors de la visite officielle au Vietnam du président français Jacques Chirac en vue de fédérer les formations françaises délocalisées au Vietnam. De 2006 à 2014, le PUF Hanoï a animé huit formations françaises délocalisées et 509 étudiants ont été diplômés. Il a été rebaptisé le 23 janvier 2015 Centre de gestion des formations, relevant directement de l'IFI.



Ce dernier porte depuis le 18 novembre 2014 le nom de l'Institut francophone international selon la décision du président de l'Université nationale de Hanoï relative à l'élargissement des domaines d'activités de l'IFI et à l'orientation de son développement en un centre de recherche et de formation transdisciplinaire de haute qualité.



Selon Ngô Tu Lâp, jusqu'à maintenant, plus de 90% des étudiants de l'IFI sont des étrangers venus d’une vingtaine de pays. Ses programmes de master en informatique sont les premiers et uniques au Vietnam à avoir été reconnus par l'AUF comme "Programmes de formation au niveau international". -CVN/VNA