Cultiver les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos

Sur invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et du président vietnamien, Nguyên Xuân Phuc, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, et son épouse sont arrivés lundi matin 28 juin à Hanoi, entamant les 28 et 29 juin sa visite d’amitié officielle au Vietnam. Photo: VNA