Hanoi (VNA) – La Maison d’édition “Politique nationale-Vérité” a présenté mardi 3 octobre à Hanoi le livre “Cuba-Vietnam: Deux peuples, une histoire” du Docteur cubain Ruvislei González Saez et traduit de l’espagnol en vietnamien par l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My.

Couverture du livre "Cuba-Vietnam: Deux peuples, une histoire". Photo: sggp.org.vn



Le livre a enregistré les jalons importants dans les relations étroites, fidèles entre Cuba et le Vietnam au cours des 60 dernières années, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1960, a fait savoir le professeur associé-Docteur Vu Trong Lâm, directeur et rédacteur en chef de la Maison d’édition “Politique nationale-Vérité”.

L’ouvrage du Docteur Ruvislei González Saez, vice-président de l’Association d’amitié Cuba-Vietnam et directeur du Programme des relations internationales de Cuba, peut être considéré comme les annales des événements marquants dans les relations entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Cet événement faisait partie des activités en l’honneur du 60e anniversaire du Comité de solidarité avec le Sud Vietnam en septembre 1963, et du 50e anniversaire de la première visite du leader Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud Vietnam en septembre 1973.

Le livre a enregistré les événements les plus importants dans les relations Vietnam-Cuba, a souligné l’ambassadeur de Cuba au Vietnam Orlando Nicolás Hernández Guillén qui a assisté à l’événement aux côtés du rédacteur en chef adjoint du journal “Nhân Dân” et de la directrice générale adjointe de l’Agence vietnamienne d’information Doàn Thi Tuyêt Nhung.

La publication du livre contribuera à consolider, à continuer de cultiver et de développer l’amitié traditionnelle étroite cultivée par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, et en même temps, à ouvrir des perspectives de coopération en matière d’édition, de distribution de livres et d’échanges culturels bilatéraux. – VNA