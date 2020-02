Mme Truong Thi Mai, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Cuba lors de la cérémonie (Photo: VNA)



La Havane (VNA) - Le 5 février, à La Havane, le Parti et l'État cubains ont célébré solennellement le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février), sous la présidence du deuxième secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) José Ramón Machado Ventura, et de nombreux dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement cubains. La Havane (VNA) - Le 5 février, à La Havane, le Parti et l'État cubains ont célébré solennellement le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février), sous la présidence du deuxième secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) José Ramón Machado Ventura, et de nombreux dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement cubains.

Mme Truong Thi Mai, membre du Politburo, secrétaire du Comité central (CC), cheffe de la Commission centrale de la sensibilisation auprès du peuple du PCV, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Cuba a conduit une délégation du PCV pour participer à la cérémonie de célébration.

S'exprimant à cette occasion, Mme Truong Thi Mai a affirmé que la naissance du PCV était un grand tournant dans l'histoire de la révolution vietnamienne, marquant un jalon brillant sur la voie du développement de la nation. Au cours des 90 dernières années, le Parti communiste du Vietnam a conduit la révolution à surmonter toutes les difficultés et tous les défis pour réaliser de nombreuses victoires.

En ce qui concerne le Renouveau, Mme Truong Thi Mai a affirmé que, d'un pays pauvre et arriéré, souffrant des graves conséquences de nombreuses années de guerre et soumis à un embargo, le Vietnam a surmonté de maintes difficultés pour développer rapidement son économie dans le sens de l'industrialisation et de la modernisation, édifier l’économie de marché à orientation socialiste et s’intégrer activement au monde, en maintenant la stabilité macroéconomique avec le taux de croissance moyen du PIB de 6-7%/an.

Évaluant les relations entre le Vietnam et Cuba au cours des 60 dernières années depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques (2 décembre 1960), elle a déclaré que les deux nations s’étaient toujours tenues côte à côte dans la lutte pour l'indépendance et la liberté ainsi que pour la construction et la défense de la Patrie socialiste dans chaque pays. « Ces relations sont devenues le symbole de l'époque, un bien inestimable que les Partis et les peuples des deux pays préservent, protègent, cultivent et transmettent aux générations futures des deux pays », a-t-elle affirmé.

Mme Truong Thi Mai a exprimé sa profonde conviction que le peuple cubain, sous la direction du Parti communiste de Cuba, continue de réaliser de grandes réalisations et d’édifier avec succès le socialisme. Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam seront toujours aux côtés du Parti communiste de Cuba pour s'acquitter de leurs responsabilités confiées par les peuples des deux pays.

Pour sa part, Mme Olga Lidia Tapia Iglesias, secrétaire du CC, cheffe de la Commission centrale de l'éducation, des sciences et des sports du PCC, a souligné la solidarité et l'amitié particulières entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples avant d’exprimer leur gratitude pour le soutien précieux du peuple vietnamien à la cause révolutionnaire de son pays, en particulier dans la lutte contre l’encerclement et l'embargo économique, commercial et financier absurde imposés à Cuba depuis plus d'un demi-siècle.

Le même jour, Mme Truong Thi Mai et la délégation du PCV ont déposé des fleurs au monument du héros national cubain José Martí et au monument du président Ho Chi Minh à La Havane. -VNA

Nguyễn Thị Hồng Minh source