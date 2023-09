Le vice-ministère de l’Intérieur Vu Chiên Thang a demandé aux localités de renforcer la saisie de la situation, de découvrir à temps et de combattre résolument et d’éliminer toute organisation du mouvement religieux controversé “Église de Dieu Société de la mission mondiale” (WMSCOG) au Vietnam. ​

Une délégation du syndicat vietnamien du secteur de l'éducation et de la formation, dirigée par son président Nguyen Ngoc An, a participé à la 37e Convention du Conseil des enseignants de l'ASEAN et de la République de Corée (ACT 1), qui s'est tenue à Kuala Lumpur en Malaisie du 15 au 17 septembre.