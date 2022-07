Cù Lao Xanh garde sa beauté sauvage. Photo: vnexpress

Hanoï (VNA) - Le district insulaire de Nhon Châu, aussi connu sous le nom de Cù Lao Xanh, possède non seulement une position stratégique sur le plan de la sécurité et de la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays, mais est également une destination touristique attrayante de la province de Binh Dinh (Centre).



En été, Cù Lao Xanh accueille quotidiennement une bonne centaine de vacanciers. Ce site leur propose de belles plages de sable blanc bordées par des cocotiers et des badamiers luxuriants, de l’eau émeraude et une véritable immersion dans la vie quotidienne des autochtones. Les touristes peuvent aussi participer à la pêche de la seiche et faire de la plongée sous-marine pour découvrir les récifs de corail. La beauté naturelle exceptionnelle de Cù Lao Xanh ravit Dào Quôc Khang, un touriste de Hanoi, et sa famille.



“Le paysage est vraiment magnifique. La mer et les îles sont un atout important du tourisme du Vietnam. Avec sa vitesse de développement, cette île va attirer un grand nombre de touristes domestiques”, a-t-il dit.



Le district insulaire de Nhon Châu héberge de riches sites touristiques intéressants. Érigé il y a une centaine d’années, le phare est un mariage original entre les architectures orientale et occidentale. À citer, entre autres, la tour du drapeau national, le champ de rochers Thao Nguyên et le ruisseau Giêng Tiên.



“Ici, le paysage est très beau et l’air est frais et pur. Ce serait encore mieux si les habitants locaux proposaient davantage de services de restauration sur place”, indique Nguyên Thi Thu Cuc, une touriste de Tây Ninh (Sud).



Actuellement, faute de moyens de transport reliant la ville de Quy Nhon et l’île, il n’y a qu’une centaine de touristes pouvant voyager Cù Lao Xanh chaque jour. Hô Nhât Lê, président du comité populaire de Nhon Châu, espère que le trafic maritime s’améliorera pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de touristes.



“Le tourisme contribuera beaucoup au développement de l’économie, créera davantage d’emplois et assurera un revenu stable pour les habitants”, a-t-il expliqué.



Grâce aux investissements accordés par l’État et la province de Binh Dinh, Nhon Châu a connu un développement impressionnant ces derniers temps pour devenir un haut lieu touristique. Les autorités provinciales envisagent de construire un appontement et une écluse au service de la défense et du trafic maritime.



“Il faut compter sur un bon aménagement afin de réveiller le potentiel du district et connecter les attractions touristiques locales. Il est aussi nécessaire de construire un ouvrage emblématique pour Nhon Châu. Nous allons demander aux investisseurs de participer à ces projets”, a déclaré Hô Quôc Dung, secrétaire du comité du Parti de Binh Dinh,



D’ici à 2030, la province s’emploiera à accélérer le plan d’aménagement global du district de Nhon Châu, notamment dans les secteurs de l’économie maritime, du tourisme, de la sécurité et de la défense. Des montants importants seront versés afin de moderniser les infrastructures routières et d’élargir l’espace vert sur l’île.-VOV/VNA