Des enfants dans un camp de réfugiés à Jalalabad, en Afghanistan. Photo : AFP/VNA

New York (VNA) - Le Conseil de sécurité de l’ONU a débattu en formule Arria, le 3 décembre, des enfants laissés à eux-mêmes dans des contextes de conflits.

Lancée à l’initiative du Vietnam et organisée par le Kenya, le Niger, la Norvège, Saint-Vincent-et-Grenadines, la Russie, les États-Unis et Malte, cette réunion a rassemblée les représentants d’une centaine de pays et d’organisations.

Les conflits mettent souvent les populations, et a fortiori les enfants, dans des situations de grande précarité, a indiqué Dang Dinh Quy, ambassadeur et chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, qui a aussi estimé qu’un véritable travail de fond devait être effectué sur cette question de l’enfance.

Le Vietnam a été le premier pays d’Asie et le deuxième au monde à ratifier la Convention internationale des droits de l’enfant, et, en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, il considère la protection et les soins des enfants comme une priorité, a rappelé le diplomate.

Les réunions en formule Arria sont des rencontres confidentielles et très informelles qui permettent aux membres du Conseil d’avoir, à huis clos et selon une procédure offrant toute la souplesse voulue, de francs échanges de vues avec des personnes dont on estime que les avis valent d’être entendus. - VNA