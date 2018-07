Une maison a été détruite dans la province de Yen Bai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les pluies de grande ampleur ont provoqué des crues gigantesques ces derniers jours dans des provinces montagneuses septentrionales, où au moins 22 personnes ont péri, 12 sont portées disparues et 26 blessées.

Selon le bilan du 23 juillet du Comité central de pilotage de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, les pluies torrentielles et les crues ont fait 11 morts, 6 disparus à Yen Bai; 4 morts, 2 disparus à Son La; 3 morts, 1 disparu à Phu Tho; deux morts, trois disparus à Thanh Hoa, deux morts à Lao Cai et à Hoa Binh.

Quelques 10.370 maisons ont été endommagées, dont 230 complètement détruites. 6.450 bovins et 106.000 volailles ont été tués, 5.670 hectares de fermes aquacoles et 114. 810 hectares de riz et de cultures maraîchères inondés.

Le 22 juillet, le vice-président et secrétaire général du comité central du Front de la patrie du Vietnam, Hau A Lenh, a rendu visite et remis un milliard de dôngs aux autorités de la province de Yen Bai pour régler des conséquences des crues.

Il a également offert des cadeaux à trois des foyers les plus touchés dans la commune de Son Luong. -VNA