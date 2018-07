Photo: Zing

Hanoi (VNA) - Selon des sondages sur le marché du travail, le Vietnam figure parmi les pays ayant le taux d’augmentation annuel moyen des salaires le plus élevé en Asie.



Plus précisément, selon JobStreet.com, le taux de croissance moyen de salaires au Vietnam se situe entre 20% et 24%, alors que dans les autres pays, il n'est que de 16% en moyenne. Les plus fortes hausses concernent les postes de directeur général (32%) et de chef de bureau de niveau intermédiaire (26%). La demande de recrutement qui continue de croître va s'accompagner aussi d'une hausse des salaires.



Les demandeurs d'emploi au Vietnam ont l’indice de l’optimisme qui se classe au 2e rang dans la région, malgré une légère baisse.



Les trois secteurs qui auront les plus forts besoins de recrutement pour l’année prochaine sont l’industrie manufacturière, la vente en gros et la construction. Le Vietnam est le pays de la région qui devrait connaître un boom de la croissance des entreprises - un facteur important sur la situation de l'emploi.



Toujours selon JobStreet.com, la croissance de l'économie vietnamienne est plutôt satisfaisante, notamment grâce à l'IDE (investissement direct étranger). Au cours des dix premiers mois de 2017, les entrées d'IDE ont augmenté de 37,4% en un an. Cela crée des opportunités d'emplois cette année. L’industrie manufacturière, le commerce de gros et la construction-technique sont les trois secteurs qui enregistrent les flux d'IDE les plus élevés.



Selon un sondage annuel mené par Korn Ferry auprès de 25 000 entreprises, les salaires réels corrigés de l'inflation devraient augmenter de 2,8% en Asie en 2018 - la moyenne mondiale est de 1,5%. L'Inde, le Vietnam et la Thaïlande sont en tête en matière de croissance de salaires, tandis que le Japon se classe dernier.



En particulier, le Vietnam est le seul pays où la demande en gestionnaires est la plus forte, notamment dans les secteurs de la construction et de l'informatique. Le rapport sur les ressources humaines du groupe Navigos pour le 2e trimestre 2018 dévoile que nombreux professionnels que Navigos Search a recrutés, Vietnamiens ou étrangers, sont payés de 100 à 300 millions de dongs par mois, dans les secteurs de la banque et de la finance, de l’industrie manufacturière, du tourisme et de l’hôtellerie. Pour le poste de directeur du marketing, le salaire mensuel varie de 100 à 200 millions de dongs. -CPV/VNA