Photo d'illustration: /baobinhphuoc.com.vn



Binh Phuoc (VNA) – Malgré les difficultés au premier semestre, le taux de croissance économique de la province de Binh Phuoc est resté à un niveau élevé, se classant au premier rang dans la région du Sud-Est.



Selon l’Office des statistiques de la province de Binh Phuoc, grâce à la mise en œuvre de solutions drastiques pour relancer le développement économique et assurer la sécurité sociale, au premier semestre de l’année, l'économie de Binh Phuoc a obtenu de nombreux résultats importants.



Son produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 7,27% par rapport à la même période en 2022. A savoir que sa croissance économique était 7,60% au premier trimestre et de 6,84% au deuxième trimestre. Avec cette performance, Binh Phuoc a occupé la première place dans la région du Sud-Est et le 14e place nationale en termes de croissance économique au premier semestre 2023.



Le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture au cours des six premiers mois de 2023 a enregistré une croissance de 8,64% en rythme annuel. Le secteur de l’industrie et de la construction, lui a, progressé de 4,48%.



Selon l'Office des statistiques de Binh Phuoc, l'indice de la production industrielle au cours du premier semestre a augmenté de 6,7%. L'industrie manufacturière a poursuivi sa tendance de développement, représentant une proportion élevée dans la structure de l'ensemble de l'industrie.



Afin de maintenir la croissance de l’économie locale dans les temps à venir, le Comité populaire provincial de Binh Phuoc se concentre sur la mise en œuvre de plusieurs mesures, dont la finalisation de la planification des zones industrielles au Sud-Est du district de Dong Phu, l’accélération du décaissement d’investissements publics, la poursuite des efforts de résolution de difficultés pour les entreprises… -VNA